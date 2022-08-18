TFF'den tarihi hakem kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 4. haftasından itibaren hakem performanslarının yayıncı kuruluşta görüntülü olarak değerlendirileceğini açıkladı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Eğitim Semineri'nde konuştu.
Beşiktaş'ın hakem Yasin Kol'la ilgili talebine değinen Büyükekşi, "Hakem atamaları kişisel yapılmıyor. Algoritmatik olarak yapılıyor. Şu hakemi istiyoruz, bu hakemi istemiyoruz' lafları bizde karşılık kesinlikle bulmaz arkadaşlar! Bizim sistemimiz bunlara izin vermiyor" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'e 1. Lig hakemleri
Süper Lig hakem havuzunu genişleteceklerini belirten Mehmet Büyükekşi, "Kriterlere uyan 1. Lig hakemlerimizi önümüzdeki günlerde Süper Lig kadromuza dahil etmeyi planlıyoruz" dedi.
Hakem performansları yayıncı kuruluşta masaya yatırılacak
TFF Başkanı, Süper Lig'in 4. haftasından itibaren hakem performanslarının yayıncı kuruluşta değerlendirileceğini duyurdu. Büyükekşi, "MHK Başkan Vekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler" dedi.
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