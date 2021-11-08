TFF'den seyircilere deplasman yasağı
TFF Yönetim Kurulu aldığı kararla futbol maçlarında stadyuma seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabileceğini, deplasmanda bulunan takımı taraftarına ise tribünde yer verilmeyeceğini duyurdu.
Spor 08.11.2021, 23:57
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, müsabakalarda uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin talimatta değişikliğe gittiğini açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan talimatta, "Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz." ifadeleri kullanıldı.
TFF daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım itibariyle tribünlerin tam kapasiteyle açılacağını duyurmuştu.
Kaynak: AA
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