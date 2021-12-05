TFF'den ilginç atama

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Kompleksi Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak ve yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

VAR Atilla Karaoğlan oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında VAR olarak Atilla Karaoğlan'ın görev yapacağı açıklandı.

Bu hafta üçüncü maçta görev yapacak

Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak. 35 yaşındaki hakemin bu hafta üçüncü maçında görev yapacak olması dikkatlerden kaçmadı.