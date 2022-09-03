TFF'den Galatasaray Adası'na yapılan saldırıya kınama
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyı kınadı.
Spor 03.09.2022, 20:04
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açılarak yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, dün gece yaşanan olayla ilgili, "Galatasaray Adası'na yönelik silahlı saldırıyı kınıyor, Galatasaray Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıda da kimsenin yaralanmamış olması ve can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Faillerin bir an önce yakalanacağına inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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