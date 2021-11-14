TFF'den Başakşehir'e teşekkür
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne teşekkür etti.
Spor 14.11.2021, 17:43
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Cebelitarık'ı 6-0 yendiği maça ev sahipliği yapan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne teşekkür etti.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında, turuncu-lacivertli kulübün örnek bir iş birliği gösterdiği belirtilerek, "'Bizim Çocuklar'ı ağırlayan ve milli heyecanı paylaşan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu ile ay-yıldızlıların 90 dakika yanında olan taraftarlarımıza, destekleri ve takımımızın Dünya Kupası finalleri yolunda aldığı galibiyete değerli katkıları için teşekkür ederiz." denildi.
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