TFF Beşiktaş yöneticilerini affetmedi
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaşlı yöneticilerin konuşmalarını affetmedi.
Spor 24.08.2023, 17:36
TFF, Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kulübünün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi. Emre Kocadağ'ın da aynı gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.
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