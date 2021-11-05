TFF, Beşiktaş'ın talebini reddetti
Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçını pazar günü oynamak için TFF'ye başvuran Beşiktaş'a federasyondan ret cevabı geldi.
Spor 05.11.2021, 00:13
Süper Lig 'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş , Trabzonspor maçının Pazar oynanması için TFF'ye başvurdu.
A Spor'un haberine göre; TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.
Beşiktaş, çarşamba gecesi Portekiz'de Sporting ile oynamış, gece yarısı biten maçın ardından bu akşam İstanbul'a dönmüştü.
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|12
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|12
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|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
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|11
|10
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|11
|10
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|10
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|10
|6
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|P
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|20
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|10
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|10
|17
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|16
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|10
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|10
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|10
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|10
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|10
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|10
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|10
|10
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|10
|10
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|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
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|10
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|25
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|24
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|24
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|22
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|21
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|20
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|18
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