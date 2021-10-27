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TFF Başkanı Nihat Özdemir: MHK'yı 2 gün içinde göreve getireceğiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırlamasından, yayın ihalesine, kulüplerin harcama limitlerinden milli takıma kadar birçok konuda konuşan Özdemir, Merkez Hakem Kurulu'nu da 2 gün içerisinde göreve getireceklerini söyledi.

Spor 27.10.2021, 10:53
TFF Başkanı Nihat Özdemir: MHK'yı 2 gün içinde göreve getireceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. 

İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları:

Covid-19 pandemisi çıktığında 'bu sezon oynanamaz' sözlerine rağmen büyük bir cesaret örneği göstererek bitirdik. Bütün kulüplerimiz de sağlık kurulumuzun kurallarına uydu. 2020-2021 sezonunu da seyircisiz oynama kararıyla tamamladık. Bu sezon da tribünlerimiz yüzde 50, localarımızı yüzde 100 olarak oynatmaya devam ediyoruz. Sağlık kurulumuz çalışma içerisinde. Hedefimiz stadyum kapasitelerini yüzde yüz açmak.

Bu ay sonu itibariyle de amatör ve kadın liglerimize de başlayacağız.

4 Büyükler ve 1-2 Anadolu kulüplerimiz bankalarla anlaşma yaptılar. Gerçekten bankalara da teşekkür etmeliyiz. Kulüplerimizin nefes almalarını sağladılar.

YAYIN İHALESİ HAKKINDA

Yayın ihalesini aralık-ocak aylarında sonuçlandıracağız. Kulüpler Birliği ile de istişare ederek, ligin yeni yayın dönemi için yapılacak ihale süreci için bir danışmanla anlaştık. Daha önceki ihalede anlaşma 5 yıllıktı biliyorsunuz, 3 mü 5 mi olsun diye de şu anda istişare ediyoruz. 2.5 yıldır görevdeyiz. Geldiğimiz ilk günden bugüne kadar Kulüpler Birliği ile TFF''nin şimdiye kadar yapmadığı sayıda toplantı yaptık. Sürekli iletişim halindeyiz ve kulüplerimizi dinliyoruz. Daima istişare halindeyiz.

"HARCAMA LİMİTLERİNİ YÜZDE 25 AŞABİLECEKLER"

Takım harcama limitlerinin 3. sezonunu yaşıyoruz. Kulüplerimizin hemen hepsi 2019-2020'yi yüzde 30 ile tamamladı. Geçen sezon da yüzde 15'e çektik. Bunu da yaptılar. Şimdi onları inceliyoruz. Geçip geçmedikleri belli olacak. Pandemi nedeniyle gelirleri düşen kulüplerimize bu seneye mahsus olarak harcama limitlerini %25 aşabileceklerini belirttik.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI İÇİN PLAY OFF OYNAMAK"

İnşallah ümidimiz Katar'daki Dünya Kupası için play-off oynamak. Önümüzdeki 2 maçı alırsak, Norveç'in de puan kaybı olursa inşallah play-off oynama şansımız doğacak. Zor bir süreç ama hedefimiz ilk kademede play-off oynamak. Yeni hocamız Stefan Kuntz ile iddiamız devam ediyor. Play-off sistemi de kolay değil ancak inşallah oradan çıkarız.

"MERKEZ HAKEM KURULU'NU 2 GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Kulüpler ile aramızda yeni bir 5 kişilik çalışma grubu kurduk. MHK, VAR sistemi, gözlemci raporları, akraba ilişkileri, akraba hakemler konusunda çalışmaya başladılar. Bugünlerde yeni MHK başkanını tayin edeceğiz. 2 gün içinde açıklayacağız.

"YABANCI SINIRLAMASINDA KESİN KARARLIYIZ"

Bu yıl 8+3 olarak devam ediyor yabancı kuralı. Neden geldi bu? Süper Lig'de 8-9 takımın ilk 11'inde hepsi yabancı olarak çıktığı çok maç oldu. Biz kulüplerimize altyapıya önem vermelerini istedik. Kulüplerimiz ortalama 6.9 yabancıyla oynuyor. Artık Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de Galatasaray'da genç oyuncular forma giyiyor. Bu isimlerin hepsi ileride milli takımda görev alacak. Biz bunu değiştirmesek eski sistem devam edecekti. Gelecek sezon yabancı kuralını 7+4'e, ondan sonra da 6+5'e düşürmede kesin kararlıyız. Galatasaray’da Kerem, Beşiktaş’ta Rıdvan milli takımın önemli oyuncularından oldu bu sayı daha da artacak.

#Spor x Futbol x #TFF x
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