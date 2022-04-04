TFF Başkanı istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. TFF seçimi 2023 Haziran’da yapılacaktı.
Spor 04.04.2022, 14:48 04.04.2022, 16:56
Nihat Özdemir, Riva'daki toplantıda kulüp başkanlarına yaptığı "Hakkınızı helal edin" ifadeleriyle istifa kararını açıkladı.
- Yeni TFF Başkanı kim olacak?
Türkiye Futbol Federayonu Başkanlığı için TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Eski Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin isimleri geçiyor.
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|28
|42
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|29
|40
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|28
|38
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|38
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|35
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|35
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|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
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|28
|33
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|28
|33
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|28
|28
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|28
|11
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|O
|P
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|30
|73
|2. Liverpool
|30
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|28
|54
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|31
|51
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|30
|51
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|49
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|30
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|30
|34
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|31
|33
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|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
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|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
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|36
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|29
|33
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|32
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|32
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|30
|29
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|30
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|30
|26
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|30
|22
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|22