TFF, Antalyaspor'u PFDK'ye sevk etti
Fraport TAV Antalyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği bildirildi.
Spor 07.01.2022, 17:58
Federasyondan yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle Antalyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
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|19
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