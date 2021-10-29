Terim, Gaziantep FK 11'ini belirlemeye çalışıyor

Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Terim, zorlu mücadele öncesinde sahaya süreceği 11'i oluşturmaya çalışıyor.

Tecrübeli teknik adamın, son haftalarda maçlara başladığı kadroda çok fazla değişiklik yapmayacağı belirtildi.

Sarı kırmızılılarda kalede Muslera olacak.

Sacha Boey’in sakatlığı devam ettiği için savunmanın sağ tarafı yine Yedlin'e emanet edilecek.

Galatasaray'da savunmanın ortasında ise Marcao ile Nelsson görev yapacak.

Fatih Terim'in, Lokomotiv Moskova maçını düşünerek sol bekte Aanholt'un yerine Ömer Bayram'a şans verebileceği ifade edildi.

Teknik heyet, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 3’lü orta saha düşüncesinden vazgeçmeyecek.

Orta alanın ortasında Berkan Kutlu ve Cicaldau ikilisi görev yapacak.

Bu ikilinin önünde ise Morutan'ın forma giymesi bekleniyor.

Hücum hattının sağ tarafında Barış Alper Yılmaz'ın, solunda Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Forvette ise Halil Dervişoğlu olacak.