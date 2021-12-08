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Terim: "Beraberlik için oynamayacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarınki, Lazio maçı öncesi Roma'da bir basın toplantısı düzenledi.

Spor 08.12.2021, 21:57
Terim: "Beraberlik için oynamayacağız"

UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçında Lazio ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

İstanbul’daki ilk maçtan önce, ‘Sadece bir izleyici olsam, kesinlikle bu maçı seçerdim’ demiştim. Burada, Lazio’ya duyduğum saygı kadar takımıma duyduğum güvenin de ifadesiydi bu. Onun da etkisi olmuştu.

KALİTEYİ YÜKSELTEN TAKIM

Galatasaray, oynadığı futbol ve vadettiği gelecekle birlikte Avrupa’da maçların kalitesini yükselten bir takım. Bu yüzden Marsilya’yla oynadığımız maç Avrupa Ligi'nde o gecenin maçıydı benim için.

PLAY-OFF MAÇI GİBİ OLACAK

Tarafsız bir izleyicinin, Lazio-Galatasaray maçının da o gün söylediğim konuyla örtüştüğünü görüyorum. Lazio ve Galatasaray’ın şu ana kadar başardıkları şeylerden sonra, yarın aşağı yukarı bizim adımıza bir play-off maçı gibi olacak.

SIKINTI OLMADAN DA GELEBİLİRDİK

Biz buraya herhangi bir sıkıntı olmadan da gelebilirdik. Lokomotiv maçında çok kötü goller kaçırdık. O maçı kazansak garantilemiştik. Lazio çok ciddi pozisyona giren ve bitiricilik konusunda yetenekli bir takım. Beraberliğin de bizi avantajlı kıldığı bu noktada gecenin maçı olacağını düşünüyorum.

OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

Gecenin maçı olacağına inanıyorum. Sanki play-off maçı oynayacağız. Şubat ayındaki maçı oynuyor gibiyiz aynı zamanda. Sanki bir Şampiyonlar Ligi grubu demiştim, öyle de devam ediyoruz açıkçası. Galatasaray, Roma’dan puanla dönmesi halinde grubu lider tamamlayacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Lazio’ya büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün meslektaşım Sarri’nin oynatmak istediği futbol anlayışının oturduğunu da görüyorum. Dikkat etmemiz gerekecek.

OPERASYON İHTİMALİ VAR

Pazartesi günü başlayan ağrılarım, bağırsak sistemindeki ağrı şikayetlerim, daha sonrasında hastalığa dönüştü. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. İlk olarak kimseyi endişelendirmek istemedim ve bir açıklama yapmanın erken olduğunu düşündüm. O arada tetkikler devam ediyordu. Sonrasında bazı operasyon ihtimali masaya konunca tekrar konuştuk. Rica ettim, ihtimallerin maçtan sonraya, daha doğrusu doktorlardan izin alarak antrenmana gittim. Sonra hastaneye döndüm. Bugün takımımla beraber oldum. Döndükten sonra ihtimallerden biri operasyon. Olabilir. Ancak, çok şükür iyiyim. Burada olduğum için mutluyum. Doktorlarla pazarlık edilmez ama bana izin verdiler. Allah'a şükür iyiyim.

UMARIM İLK TEDAVİYİ OYUNCULAR YAPAR

Oyuncularım, bir hediye verirler mi? İnşallah. Onlar da üzüldüler tabii. Bir gün antrenman kaçırmış değilim. Gittim, çıkamadım. Bir de o var. Onlar da duydular. Oyuncularım, benle beraber Galatasaray camiasına da bir hediye verecekler. Samimi ve amatör bir sevgiyle hem kulübünü hem camialarını hem hocalarını hem başkanlarını hem de taraftarlarını seven futbolculara sahibiz. Umarım ilk tedaviyi maçtan sonra futbolcular yapmış olur bana

İTALYA BENİM İKİNCİ VATANIM

İtalya'da olmaktan son derece mutluyum. İtalya benim ikinci vatanım. Burada çok iyi ilişkilerim, dostlarım var. Çok sevdiğim bir ülke. Aşağı yukarı her hafta Serie A'dan bir maç izliyorum. Özellikle son yıllarda yeniden kalitenin artmasıyla müthiş bir lig oldu. Şampiyon karakterini taşıyan çok takım olmasıyla birlikte daha zevkli oluyor. Her zaman İtalya'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu kadar yıl geçmesine rağmen İtalya'ya ayak bastığım andan şu ana kadar gösterilen sevgiyi gördükçe çok gururlanıyorum. Herkese nasip olacak bir şey değil. Bunu yaşamak lazım. İtalya'da olmak her zaman çok özel ve önemli.

Kaynak: Hürriyet

#Galatasaray #Fatih Terim #Lazio
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