Tenisin efsane isminden Nadal ve Djokovic yorumu

2021’in ikinci yarısını ayağındaki sakatlık nedeniyle korttan uzak geçiren Rafael Nadal, 21. Grand Slam zaferini kazandığı Avsutralya Açık sonrası Roland-Garros’ta da 14. şampiyonluğunu elde etmişti.

2021’i üç Grand Slam şampiyonluğu ile kapatan Novak Djokovic’se aşı tartışmaları nedeniyle Avustralya Açık’a katılamamış ve Roland-Garros çeyrek finalinde Rafael Nadal’a mağlup olmuştu.

John McEnroe'nin yorumu şöyle:

“Gözüken o ki tarihe baktığımızda, kazandıkları Grand Slam’lere baktığımızda bu ikisi için de işe yarıyor. Bu yüzden kendini mutlu eden ve en iyini ortaya çıkaran neyse onu yapmanız gerekiyor.”

John McEnroe, Nadal’ın Roland-Garros’ta sakatlığı nedeniyle korttayken ağrı duymamak amacıyla ayağındaki sinirleri uyuşturmuş olması hakkında da görüş belirtti.

“Bazen, rakiplerinin Rafa’dan ‘Ayağımı hissetmedim, ayağımı hissetmiyordum bile.” gibi şeyler duyması yorucu olabilir. Fransa’da iyi gözüküyordu ve bir anda yepyeni bir prosedür uyguladı.”

Ne yapıyorda yaptı, Nadal iyi hissediyor ve ağrı duymuyor gibi gözüküyor. Bu inanılmaz.”

Ayrıca ikisinin [Nadal ve Djokovic] farklı taraflarda olmasından dolayı memnunum.”

Novak Djokovic, Wimbledon’da ikinci turda Thanasi Kokkinakis’le; Rafael Nadal’sa Ricardas Berankis’le karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Eurosport