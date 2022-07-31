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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da birinci oldu

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'da damalı bayrağı birinci olarak geçti. Bu sonuçla birlikte Toprak, Dünya Süperbike Şampiyonasında 2. yarışını kazanmış oldu.

Spor 31.07.2022, 22:07
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da birinci oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Süperbike Şampiyonası'nın Çekya ayağını zirvede tamamladı ve ikinci yarışını kazanmış oldu.

Toprak 2. yarışını kazandı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu, Pata Yamaha takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 6. ayağında, ikinci yarışı öncesi sıralama yarışını (Superpole) birinci olarak tamamlamıştı. Most Pisti'nde bu avantajla yarışa başlayan Toprak, bir ara liderliği kaybetse de son yedi tur kala birinciliği aldı ve damalı bayrağı ilk geçen sporcu oldu.

İlk iki sıraya yaklaşıyor

Toprak, hem Superpole hem de yarış birinciliğiyle genel klasmanda ilk ikiyle puan farkını oldukça azaltmayı başardı. Genel klasmanda 3. sırada bulunan milli motosikletçi, puanını 260'a çıkardı. Genel sıralamada lider olan Bautista'nın 298, ikincilikteki Rea'nın ise 267 puanı var.

#Toprak Razgatlıoğlu
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