Temsilcimiz İstanbul'a galibiyetle dönüyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yendi.

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik’i deplasmanda 3-1 mağlup etti. Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 38 ile 90 2'nci dakikalarda Aleksic ve 52’nci dakikada Deniz Türüç kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 63’üncü dakikada Einarsson’dan geldi. Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.

12’nci dakikada sağ kanattan gelişen Breidablik atağında Gunnlaugsson pasını ceza sahası yayı üzerindeki Thorhallsson’a çevirdi. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

27’nci dakikada ani gelişen Başakşehir atağında topla birlikte kat eden Aleksic, pasını sol kanattan hareketlenen Chouiar’a verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Chouiar’ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Einarsson kurtardı.

38’inci dakikada Başakşehir öne geçti. Organize gelişen atakta Chouiar, sol kanattan ceza sahası içerisine giren Hasan Ali’yi gördü. Bu oyuncu son çizgiye indikten sonra pasını yerden ceza sahası içerisine çevirdi. Topla buluşan Aleksic’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

52’nci dakikada Başakşehir, farkı 2’ye çıkardı. Chouiar’ın sol kanattan verdiği arapas ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Deniz’in tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

60’ıncı dakikada Ingvarsson’un ceza sahası içi sol kanattan penaltı noktası üzerine çevirdiği topla buluşan Steindorsson’un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

63’üncü dakikada Breidablik öne geçti. Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Steindorsson pasını ceza sahası yayı içindeki Einarsson’a verdi. Bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

90 2’nci dakikada Başakşehir yeniden farkı 2’ye çıkardı. Serdar Gürler’in pasıyla sol kanattan hareketlenen Hasan Ali, pasını penaltı noktası üzerindeki Aleksic’e çıkardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 3-1 galip ayrıldı.