Teknik direktör kadın hakeme kafa attı
Brezilya'nın yerel ligi takımlarından Desportiva Ferroviaria ile Nova Venecia arasında oynanan kupa maçında Desportivo teknik direktörü Rafael Soriano, ilk yarının sonunda kadın hakem Marcielly Netto'ya kafa attı.
Spor 12.04.2022, 15:07 12.04.2022, 15:12
Brezilya yerel ligi takımlarından Desportiva Ferroviaria, deplasmana Nova Venecia ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Hakeme kafa attı
Fakat karşılaşmaya Desportivo teknik direktörü Rafael Soriano'nun, kadın hakem Marcielly Netto'ya kafa atması damga vurdu. İlk yarının son dakikalarında sarı kart gören Soriano, sinirlerine hakim olamadı ve hakemle tartışmaya başladı. Daha sonra mücadelenin hakemi Marcielly Netto'ya kafa attı.
Kendisini savundu
Kırmızı kartla oyundan atılan Rafael Soriano, mücadelenin ardından Desportivo'dan da kovuldu. Daha sonra açıklamalarda bulunan Soriano, hakeme kafa atmadığını ve kadın olduğu için avantaj sağlamaya çalıştığını söyledi.
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