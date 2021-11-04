Teixeira'dan Sergen Yalçın'a sitem
Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, Sporting karşısında 3-0 gerideyken teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisini oyuna almasına tepki gösterdi.
Spor 04.11.2021, 15:17
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-0 mağlup olduğu maçta Teixeira'nın bir görüntüsü dikkati çekti.
İlk yarısı 3-0 tamamlanan mücadelenin ikinci devresinin başında oyuna giren Brezilyalı yıldız, teknik direktör Sergen Yalçın'a sitemde bulundu.
Mimikleriyle mutsuz olduğu gözlemlenen Teixeira, ellerini birbirine vurarak, "Maç bitmiş beni oyuna alıyor" şeklinde bir hareket yaptı.
Beşiktaşlı bazı taraftarlar da sosyal medya hesaplarından Alex Teixeira'nın bu serzenişinde haklı olduğu yönünde yorumlarda bulundu.
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