Tecrübeli hocadan yenilgi sonrasında flaş açıklama

Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

"Kazanamamak zor"

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Giresunspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, bundan sonrası için başarılar diledi. Kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını dile getiren Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada en azından kaybetmeyip dönmemiz gereken bir maçtı. Oyuncularım yine ellerinden geleni yaptılar. Hiç birine, hiç bir şey söyleyemem. Oyuncularıma ortaya koydukları mücadele, reaksiyondan dolayı teşekkür ediyorum. Kazanamamak zor. Kolay değil. Burada oturup da bir şeyler söylemek de zor."

"Allah'ın mucizeleri bitmez"

Hamzaoğlu, ümitlerini kaybetmediklerini, sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade ederek, "Allah'tan ümit kesilmez. Bu mücadeleyi ortaya koymaya devam edeceğiz. Nasip bakalım. Bakalım neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Allah'ın mucizeleri bitmez. Biz de bu mucizeyi ortaya çıkarabilmek için bize düşeni yapacağız. Sonuna kadar teslim olmadan, pes etmeden bu mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.