Tecrübeli hocadan Kuntz açıklaması: Tam bir intihar görevi

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da uzun yıllar görev yapan Christoph Daum, vatandaşı Stefan Kuntz hakkında konuştu. A Milli Takım'ın başına geçmeden önce kendisiyle görüştüğünü söyleyen Daum, onu zor bir dönemin beklediğini ifade etti.

"Bu bir intihar görevi"

BILD'e konuşan Christoph Daum, "Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun tam bir intihar görevi olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz'un Türkiye'de bir takım çalıştırması gerektiğini belirten Daum, "Ona Türk Milli Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söylerdim" dedi.