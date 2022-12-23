Tecrübeli Fransız futbolcu emeklilik kararı aldı
Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, futbola veda etme kararı aldığını duyurdu.
Spor 23.12.2022, 21:35
35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol, seni çok sevdim. Bana çok şey verdin ama artık durma zamanı. Bu uzun yolculuğa dönüp baktığımda gözlerim yıldızlarla dolu." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Paris Saint-Germain ile 4, Juventus ile de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Matuidi, Fransa Milli Takımı ile de Rusya 2018'de Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
Matuidi, son iki yıldır Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de forma giyiyordu.
Fransız futbolcunun Inter Miami'deki sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.
Kaynak: AA
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