Tayfur Bingöl çalımı

Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl için görüşmelerde bulunurken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın da devreye girdiği ve transferi bitirme aşamasına getirdiği öğrenildi.

"Galatasaray alacakmış gibi"

Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Gökmen Özcan'ın aktardığına göre; Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, "Tayfur Bingöl'ü Galatasaray alacakmış gibi duruyor" açıklamasında bulundu.

"Hayalim Beşiktaş"

Tayfur Bingöl daha önce yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini ifade etmişti. Tecrübeli oyuncu "Hayalim Beşiktaş" demişti.