Tartışmalı isim hakemliği bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçındaki hatalı kararı nedeniyle artık görev verilmeyeceğini açıkladığı VAR hakemi Özgüç Türkalp, kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Özgüç Türkalp, yaptığı yazılı açıklamada, Sivasspor'un ofsayt gerekçesiyle golünün iptal edildiği pozisyonla ilgili yapılan hatanın futbol kamuoyu, kulüpler, TFF, Merkez Hakem Kurulu ve sahadaki hakem arkadaşlarını telafisi zor bir duruma düşürdüğünü, hatanın kendisinden kaynaklandığını belirterek, "Aktif hakemlik görevime 04.01.2023 tarihi itibarıyla veda ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

Hakemlik kariyerine 1995 yılında başlayıp birçok klasmanda görev yaptığını, 28 yıla sığan süreçte Türk futboluna katkıda bulunmaya çalıştığını vurgulayan Türkalp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Futbolun tüm paydaşlarının başarılı olmak için sahaya çıktığı bir arenada, ben de başarılı olmak için sahaya çıktım. Verdiğim karalar, bir tarafı mutlu ederken diğer tarafı da mutsuz etti.

29 Aralık 2022 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon, futbol kamuoyunu, kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulunu, Merkez Hakem Kurulunu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erozyonu yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır.

Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi, bir de sonu vardır. İnişli çıkışlı bu süreçte her zaman yanımda olan aileme, dostlarıma, hakem arkadaşlarıma ve üzerimde emeği olan yöneticilerime şükranlarımı sunuyorum."