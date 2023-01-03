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Tartışmalı iki maçın VAR kayıtları açıklandı: Federasyon "önemli hakem hatası" dedi

Türkiye Futbol Federasyonu Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarını açıkladı.

Spor 03.01.2023, 16:54 03.01.2023, 17:08
Tartışmalı iki maçın VAR kayıtları açıklandı: Federasyon "önemli hakem hatası" dedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın VAR kayıtlarını açıkladı.

Olaylı maçta Sivasspor'un 52. dakikada Ulvestad ile bulduğu gol, VAR uyarısı sonrası hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edilmişti.

NELSSON İÇİN OFSAYT KARARI VERİLMİŞ

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarına göre; Sivasspor'un Galatasaray karşısında attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İşte VAR hakemi Özgüç Türkalp ile hakem Erkan Özdamar arasındaki o diyaloglar:

Özgüç Türkalp: "Erkan, potansiyel ofsayt incelemesi için seni davet ediyorum"

Özgüç Türkalp: "Kırmızılı, Nelsson'a müdahale ediyor. Birinci adam kalecinin ayağı topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor"

Erkan Özdamar: "Teması var, öncesinde teması var. Tamam ağabey, sıkıntı yok. Kaç numara o, 8 numara Robin Yalçın, Nelsson'a müdahale ediyor. Bu adam, ofsayt pozisyonunda değil mi?"

Özgüç Türkalp: "Birinci adam kaleci, ikinci adamın en son uzvu Nelsson diye düşünüyoruz"

Erkan Özdamar: "Sacha Boey'in ayağını gördünüz mü?"

Özgüç Türkalp bu soru üzerine bu pozisyonun da öncesini gösteriyor. Golün gerçekleştiğinden önceki topa vurulma anı için ise "Burada Yatabare ofsayt. Burada da bir mücadeleye giriyor, Nelsson'a müdahalesi var" diyor.

Erkan Özdamar: "Ağabey, bir dakika burada ofsayt var mı bana onu söyle. Adam, topa vurulduğu anda ofsaytta mı?"

Özgüç Türkalp: "Şu anda ayakları göremiyoruz. Birinci adam kaleci, ikinci adam Nelsson. Nelsson'un omzunu çizgide kabul ediyoruz, ofsayt. Nelsson ikinci adam."

Erkan Özdamar: "Sen burada ofsayt var mı onu söyle"

Özgüç Türkalp: "Var. Kale alanında iki tane ofsayt var"

Özgüç Türkalp: "Bu birinci adam bu ikinci adam. Bunun bu uzvu daha geride ama bu adam, çizgiye daha yakın. Bu adamın ayağı ofsayt olmuyor"

Yatabare'nin altıpas içinde olduğu pozisyon için tekrar konuşan Türkalp, "İlk anda Nelsson'a mücadeleye girdiği pozisyon da ofsayt, o daha net gibi" diyor.

Erkan Özdamar: "Tamam ağabey, öbürü ofsaytsa tamam zaten, doğru"

ATİLLA KARAOĞLAN'DAN N'KOUDOU YORUMU: BEN SARIDA KALACAĞIM

Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan ve siyah-beyazlı futbolcunun sarı kartla cezalandırıldığı pozisyon esnasındaki VAR konuşmaları ise şu şekilde:

Atilla Karaoğlan: "İtiyor olarak gördüm, şiddet yok."

VAR: "Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum."

Atilla Karaoğlan: "Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım."

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAM METNİ

"Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

MHK HAKEMLER HAKKINDA KARARINI VERDİ

MHK, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı.

MHK, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan ile Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceğini duyurdu.

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