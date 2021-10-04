Tartışma çıkaran gol: 'Kural hatası yapıldı'

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Eyüpspor, sahasında karşı karşıya geldiği Manisa Futbol Kulübü’nü 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe 90. dakikada galibiyeti getiren gol ise tartışma çıkardı. Eski hakem Deniz Çoban, pozisyonda kural hatası yapıldığını açıkladı.

Önce düdük çaldı, sonra golü verdi

Maçın orta hakemi Alper Çetin'in gol öncesinde penaltı düdüğü çaldığını belirten Çoban, "Top düdük sesinden sonra kaleye giriyor. Hakem buna rağmen gol kararı veriyor. Açık bir kural hatası" dedi.