Tarihi başarı: Şampiyonluğu garantilediler
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Pendikspor, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti ve 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu.
Spor 03.04.2022, 18:24
Pendikspor, 33. hafta maçında sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.
İstanbul ekibi bu sonuçla bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi ve 1. Lig'e yükseldi.
Teknik direktör Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Pendikspor, tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
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