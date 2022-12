Tarih tarih Galatasaray'ın armaları

Osmanlı Dönemi Galatasaray Terbiye-i Bedeniyye Kulübü arması, 1905

Kulübün ilk amblemini 333 numaralı öğrenci olarak anılan Şevki Ege çizdi. Geniş kanatlı uçan kartalı tasvir etti. Kuş gagasında bir futbol topu tutuyordu. Ancak bu grafik işaret genel halktan destek bulamadı. İkinci sembolün daha popüler olduğu ortaya çıktı. Arapça gayın ve sin harflerini içeren soyut bir sembol. Modern monogram logosunun temeli oldu.

Galatasaray’ın dördüncü toplantısında gayın ve sin harflerinin bulunduğu orijinal amblem kabul edildi. Yazarı, Kara Kedi okul dergisini yayınlayan ve resimleyen yetenekli bir öğrenci Ahmet Ayetullah. Karakalem çizimlerinin arşivinde bir soyutlama vardı: Galata ve Saray (Arapça) kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir figür.

Hem kulübün yönetimi hem de üyeleri bu çizimi beğendi. Küçük revizyonların ardından eskiz, Galatasaray’ın resmi arması oldu. Alışılmadık görünüyordu: Sarı sin'in yuvarlak kısmı kırmızı gayın'ın alt yarısındaydı.

1920’lerde. Avrupa alfabesinin Arap alfabesinin yerini alması nedeniyle bir dil reformu gerçekleştirildi. Ghayn-Šin amblemi, «G» ve «S» harfleriyle modernize edilmiş bir versiyona bu şekilde kavuştu. Orijinalin şeklini yansıtır: «G», «gayn» in altını ve «S» hem «gayn» in tepesi hem de «šin» in kıvrımıdır. Kulübün kurulduğu yıl, harflerin birleştiği yere yazılır: 1905. Monogram geniş sarı ve siyah çerçeveli oval bir alana yerleştirilir.

Harfler artık yuvarlatılmış kenarlara dokunmuyor, ancak konumları genellikle değişmiyor: «S» üstte «G» ile kesişiyor ve «G» altta «S» ile örtüşüyor. «1905» sayısı küçültüldü, ovalin ana hatları ince ve siyah.

Harfler yine birbirine tam oturur ve karanlık ana hatlar bile onları ayırmaz. Yazıt biraz daha yukarı kaydırılmıştır: daha önce olduğu gibi, yatay çizgi «G» nin karşısındadır. Ovalin etrafındaki siyah çizgi daha da inceldi.

Tasarımcılar, «G» harfini öne getirerek ve harflerin alt kısımları arasında küçük bir boşluk bırakarak amblemin kompozisyonunu değiştirdiler.

Oval kayboldu ve sarı «S» turuncuya döndü. Monogramın üzerinde beş köşeli iki yıldız belirdi, çünkü Galatasaray o zamana kadar 10 futbol şampiyonluğu kazanmıştı.

Logo yapımcıları, anahat rengini maviye çevirerek beyaz ovali geri getirdi. Ek olarak, kulübün yeni spor başarılarını kutlamak için üstüne bir yıldız daha eklediler.

2019’da, Türk futbol takımının şampiyonadaki yirminci galibiyetine işaret eden monogramlı ovalin üzerinde dördüncü bir yıldız belirdi.

Kaynak: marka-logo.com