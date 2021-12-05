Tarih Igor Tudor'un bu maçını da yazacak

Süper Lig'de Galatasaray ve Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor, Hellas Verona'nın başında mucizevi performanslara devam ediyor.

Serie A'da şu ana kadar Hellas Verona ile 13 maça çıkan Igor Tudor yalnızca Milan ve Sampdoria'ya kaybetti. Tudor'un takımı bu hafta karşılaştığı Venezia deplasmanında ise unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Venezia maçın ilk yarısında üst üste gollerle Hellas Verona karşısında farka gitti. 12. dakikada Pietro Ceccaroni perdeyi açarken Thomas Henry'nin 19. ve 27. dakikalarda gelen golleriyle skor 3-0 oldu ve ilk yarı böyle bitti.

Hellas Verona 52. dakikada Thomas Henry'nin bu kez kendi kalesine attığı golle farkı ikiye indirdi. 62. dakikada ise Ceccaroni kırmızı kart gördü ve Venezia 10 kişi kaldı.

65. dakikada Gianluca Caprari'nin penaltı golüyle Hellas Verona farkı bire indirirken bu dakikadan sonra takımın yıldızı Giovanni Simeona sazı eline aldı.

67. dakikadaki golüyle skoru 3-3'e eşitleyen Simeone, 85. dakikadaki golüyle takımını 4-3 öne geçirdi. Hellas Verona ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı maçta Venezia'yı deplasmanda 4-3 mağlup ederek unutulmaz bir galibiyete imza attı.

Igor Tudor bu sezon Hellas Verona'da ne yaptı?

Hellas Verona sezona üst üste üç yenilgiyle başlarken Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildi ve Igor Tudor göreve geldi.

Igor Tudor yönetiminde yükselişe geçen Hellas Verona şu ana kadar Hırvat çalıştırıcının yönetiminde 13 maça çıkarken 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve yalnızca 2 kez kaybetti.

Hellas Verona, Tudor yönetiminde ligin devlerine karşı da önemli sonuçlar aldı. Roma'yı 3-2, Juventus'u 2-1, Lazio'yu 4-1 mağlup eden takım Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

Giovanni Simeone kariyerinin zirvesinde

Igor Tudor'un takımında gol yükünü çeken Giovanni Simeone rüya gibi bir sezon geçiriyor.

Diego Simeone'nin oğlu Giovanni bu sezon Serie A'da çıktığı 14 maçta 11 gole imza attı ve 2 de asist yaptı.

2016'dan bu yana Serie A'da mücadele eden Simeone ilk sezonunu 12, ikinci sezonunu 14, üçüncü sezonunu 6, dördüncü sezonunu 12, beşinci sezonunu da 6 golle tamamlamıştı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 gole henüz 14 maçta ulaşmayı başardı.

Kaynak: NTVSPOR