Tarbzonspor'un yeni teknik direktörü açıklandı
Trabzonspor, Sergen Yalçınla ile anlaştı. Yalçın'ın ilk imtihanı ise en son şampiyon yaptığı Beşiktaş ile olacak.
Trabzonspor kulubü başkanı Ertuğrul Doğan, takımın başına Sergen Yalçın'ı getiriyor.
Başkan Doğan ve Sergen Yalçın'ın yaptığı görüşme olumlu geçti. Net bir anlaşma sağlanmadı, ancak büyük bir pürüz yok.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın, yaklaşık 1,5 yıldır boşta. 50 yaşındaki antrenör de daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Resmi açıklamanın salı gününe kadar yapılması bekleniyor.
Abdullah Avcı'nın istifasından sonra dümene geçen yardımcısı Orhan Ak, Kayserispor ve Ankaragücü mağlubiyetlerinin ardından görevi bıraktı.
İLK SINAVI ESKİ TAKIMI
Trabzonspor, 8 Nisan'da Kasımpaşa ile oynayacak. Yalçın'ın bu maçta görevde olması çok zor. Bordo-Mavililerin bir sonraki maçı Beşiktaş'la. Yalçın önümüzdeki hafta göreve gelirse 16 Nisan günü Trabzon'da oynanacak dev maçta eski takımına karşı ilk heyecanını yaşayacak.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|25
|54
|3. Beşiktaş
|26
|52
|4. A.Demirspor
|26
|45
|5. Trabzonspor
|26
|44
|6. Başakşehir
|25
|44
|7. Kayserispor
|26
|41
|8. Konyaspor
|26
|35
|9. Karagümrük
|25
|34
|10. Sivasspor
|26
|30
|11. Kasımpaşa
|26
|29
|12. Alanyaspor
|26
|29
|13. Antalyaspor
|25
|28
|14. Gaziantep FK
|26
|25
|15. Ankaragücü
|25
|25
|16. Giresunspor
|25
|24
|17. İstanbulspor
|25
|24
|18. Ümraniye
|26
|23
|19. Hatayspor
|25
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|29
|63
|2. Eyüpspor
|29
|54
|3. Rizespor
|28
|53
|4. Sakaryaspor
|29
|52
|5. Pendikspor
|28
|50
|6. Keçiörengücü
|29
|47
|7. Bodrumspor
|28
|45
|8. Manisa FK
|28
|45
|9. Göztepe
|28
|44
|10. Boluspor
|28
|44
|11. Bandırmaspor
|28
|41
|12. Altay
|29
|31
|13. Tuzlaspor
|28
|31
|14. Erzurumspor
|28
|26
|15. Altınordu
|28
|26
|16. Adanaspor
|29
|25
|17. Gençlerbirliği
|28
|21
|18. Denizlispor
|29
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|29
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|29
|72
|2. M.City
|28
|64
|3. Newcastle
|28
|53
|4. M. United
|28
|53
|5. Tottenham
|29
|50
|6. Brighton
|27
|46
|7. Aston Villa
|29
|44
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Brentford
|29
|43
|10. Fulham
|28
|39
|11. Chelsea
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|30
|13. Leeds United
|29
|29
|14. Wolves
|29
|28
|15. West Ham United
|28
|27
|16. Everton
|29
|27
|17. Nottingham Forest
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Leicester City
|29
|25
|20. Southampton
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|71
|2. Real Madrid
|27
|59
|3. Atletico Madrid
|27
|54
|4. Real Sociedad
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|45
|6. Villarreal
|27
|44
|7. Athletic Bilbao
|27
|37
|8. Rayo Vallecano
|27
|37
|9. Osasuna
|27
|35
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Girona
|27
|34
|12. Mallorca
|27
|33
|13. Sevilla
|27
|31
|14. Getafe
|27
|30
|15. Cadiz
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|28
|17. Valencia
|27
|27
|18. Espanyol
|27
|27
|19. Almeria
|27
|27
|20. Elche
|27
|13