Tarbzonspor'un yeni teknik direktörü açıklandı

Trabzonspor kulubü başkanı Ertuğrul Doğan, takımın başına Sergen Yalçın'ı getiriyor.

Başkan Doğan ve Sergen Yalçın'ın yaptığı görüşme olumlu geçti. Net bir anlaşma sağlanmadı, ancak büyük bir pürüz yok.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın, yaklaşık 1,5 yıldır boşta. 50 yaşındaki antrenör de daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Resmi açıklamanın salı gününe kadar yapılması bekleniyor.

Abdullah Avcı'nın istifasından sonra dümene geçen yardımcısı Orhan Ak, Kayserispor ve Ankaragücü mağlubiyetlerinin ardından görevi bıraktı.

İLK SINAVI ESKİ TAKIMI

Trabzonspor, 8 Nisan'da Kasımpaşa ile oynayacak. Yalçın'ın bu maçta görevde olması çok zor. Bordo-Mavililerin bir sonraki maçı Beşiktaş'la. Yalçın önümüzdeki hafta göreve gelirse 16 Nisan günü Trabzon'da oynanacak dev maçta eski takımına karşı ilk heyecanını yaşayacak.