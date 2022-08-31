Tanju Çolak'ın acı günü!
A Milli Takım'ın eski futbolcularından Tanju Çolak'ın babası Mustafa Çolak hayatını kaybetti.
Spor 31.08.2022, 18:03
Türk futbolunun önemli isimlerinden Tanju Çolak’ın acı günü. Tanju Çolak'ın babası Mustafa Çolak hayatını kaybetti.
Çolak’ın yarın memleketi Samsun’da toprağa verileceği öğrenildi.
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı diledi.
Yıldırım, açıklamasında “Samsunspor Kulübü'müzün eski oyuncularından milli futbolcumuz Tanju Çolak’ın ve Yücel Çolak'ın babası Mustafa Çolak’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim” ifadelerine yer verdi.
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