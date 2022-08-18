Tanguy Nianzou Sevilla'da
Sevilla, Bayern Münih'ten 20 yaşındaki Tanguy Nianzou'yu renklerine bağladı.
Spor 18.08.2022, 01:33
La Liga ekibi, yeni stoperini Bayern Münih'ten kadrosuna kattı.
Alman ekibinin 20 yaşındaki genç savunmacısı Tanguy Nianzou'yu kadrosuna katan Sevilla, bu transfer için Alman ekibine 16 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Transfer anlaşmasının içinde yer alan bonuslarla birlikte bu miktar daha da yükselebilir.
Fransız stoper, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Nianzou, bu sezon Bayern Münih'te henüz süre almamıştı. Geçtiğimiz sezon ise 17 Bundesliga maçına çıkmış ve 1 golün yanı sıra 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Kaynak: TRT Spor
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