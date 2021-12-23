Tamer Tuna ile 2,5 yıllık anlaşma

1.Lig'de istediği sonuçları alamayan ve küme düşme hattında yer alan Bursaspor'da teknik direktör bilmecesi sona erdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, Tamer Tuna ile anlaşma sağladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Tamer Tuna son olarak Antalyaspor'u çalıştırmıştı.