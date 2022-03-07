Tamer Tuna, Bursaspor'dan ayrıldı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, karşılıklı anlaşarak Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Spor 07.03.2022, 01:07
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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