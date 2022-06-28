Talisca sezonun son maçına damga vurdu: Penaltı kaçırdı, oyundan atıldı
Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, sezonun son maçında penaltı kaçırdı ve kırmızı kart gördü. Adı son olarak Galatasaray'la anılan yıldız futbolcu, mücadelenin ardından kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceğini açıkladı.
Suudi Arabistan Ligi'nde oynanana Al Nassr'ın sahasında El Fetih'i konuk ettiği maça ev sahibi ekibin yıldızı Anderson Talisca damga vurdu.
Mücadelenin 58. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Brezilyalı futbolcu, 73. dakikada ise oyun dışı kaldı. Rakibine dirsek atan Talisca, direkt kırmızı kart gördü.
Karşılaşma Al Nassr'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
"Daha büyük hedefler için dinlenme zamanı"
Adı sürekli transfer dedikodularına karışan ve son olarak Galatasaray ile anılan Anderson Talisca, maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 28 yaşındaki futbolcu kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceğini belirtti.
Talisca, "Bir sezon daha sona erdi. Bu sezon 32 maçta 22 gol 5 asistle oynadım. Bu sayılara ulaşmama yardımcı olan takım arkadaşlarıma, Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi gelecek sezon daha büyük hedefler için dinlenme zamanı. Haydi hep birlikte..." ifadelerini kullandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31