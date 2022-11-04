Takımlarımız Avrupa'da tarih yazdı: İşte ülke puanı sıralamasındaki yeni yerimiz
UEFA ülke puanı sıralamasında sezona 20. sırada başlayan Türkiye, Avrupa kupalarındaki grup maçları sonunda 12. sıraya kadar yükseldi. Bununla birlikte tarihimizde en çok ülke puanı kazandığımız sezon rekoru da kırılmış oldu.
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir gruplarındaki son maçlarını oynadı.
Fenerbahçe lider çıktı
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun son hatasında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Trabzonspor Konferans Ligi'nde
Trabzonspor ise Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yendi. Grubunu 3. sırada tamamlayan bordo mavililer, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı.
Başakşehir ve Sivasspor zirvede tamamladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcilerimizden Başakşehir, A Grubu'ndaki son maçında ağırladığı İskoçya'nın Hearts takımını 3-1 yenerek grup lideri oldu ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Kupa 3'deki diğer temsilcimiz Sivasspor ise G Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk olduğu Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 tur biletini kaptı.
12. sıraya yükseldik
Avrupa kupalarında oynanan 6. hafta maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.
Sezona 20. sırada başlayan Türkiye, grup maçları sonunda 12. sıraya kadar yükselme başarısı gösterdi.
Bununla birlikte tarihimizde en çok ülke puanı kazandığımız sezon rekoru da kırılmış oldu.
Daha önce Avrupa'da en çok puanı 2012-2013 sezonunda toplamıştık.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|11
|11
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|11
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Manisa FK
|10
|16
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Getafe
|12
|13
|15. Espanyol
|12
|11
|16. Celta Vigo
|12
|11
|17. Girona
|12
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|12
|4