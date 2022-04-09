Taha Akgül: "Zirveye çıkmak önemlidir ama orada kalmak daha önemlidir"

Güreşte dokuzuncu kez Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül, yenisafak.com Spor Servisi'ne konuştu. Akgül, elde ettiği zaferi anlatırken kariyeriyle ilgili de dikkat çekici detaylara değindi.

İşte Taha Akgül ile yaptığımız röportajdan dikkat çeken bölümler;

*2016'daki sakatlığını saymazsak, 9'da 9 şampiyonluğun var. Bayrağımızı defalarca olduğu gibi bir kez daha en üst seviyeye çıkarttın. Neler söylemek istersin, zorlu bir rakibin vardı finalde?

"Öncelikle Avrupa şampiyonalarında dokuzda dokuz yaptığım için çok mutluyum. Gerçekten bu çok zor bir başarı. Sadece 2016 yılında bir sakatlığım vardı, bacağımda 19 santim yırtık vardı. O halde o müsabakaya gidip güreşmek istedim. Onu saymazsak dokuzda dokuz çok olağanüstü bir başarı hamdolsun Rabbime bize bunu nasip etti. Zirveye çıkmak önemlidir ama orada kalmak daha önemlidir. Ben yıllardır bunu başarmaya çalışıyorum. Şimdi başarılarımı sayarken dokuz kez Avrupa Şampiyonuyum diyorum. Bu söylenirken çok kolay geliyor ama gerçekten kırılması zor bir başarı. Düşünün ki serbest stil de ülkemizde en fazla 3 tane Avrupa Şampiyonu olan sporcu varken ben bunu üç katına çıkarttım. İnşallah bundan sonra da hedefim bunu çift haneli rakamlara çıkarabilmek. Tabii bir de özellikle finalde ezeli rakibim Gürcü sporcuyu yendiğim için ayrıca mutlu ve gururluyum. Güzel bir müsabaka oldu zorlu bir finaldi ama inanıp kazanan ben oldum."

*Yeni hedef 2024 Paris Olimpiyatları olacak. Yeni bir altın daha yolda diyebilir miyiz? Çünkü altın için en büyük adaylardan birisin.

"Paris hedefimiz kesinlikle altın madalya ama bu kolay değil bunun için biraz daha performansımı arttırmam gerekiyor. Tabii ki altın madalyanın en büyük favorisiyiz. Bunu bu Avrupa Şampiyonası’nda bir kez daha gösterdik. Umarım Paris’e kadar da en iyi şekilde hazırlanıp oradan da altın madalya ile dönmek istiyorum."

*Güreş kariyerinde dile kolay 9 kez Avrupa Şampiyonu oldun. Birçok güreşçinin idolüsün. Kariyerinin kırılma anı olarak gördüğün gün hangi gündü? O gün neler yaşandı?

"Kariyerimin dönüm noktası güreşi bıraktıktan iki yıl sonra İzmir'de Remzi Musaoğlu Hocam ile tanışmam oldu. Çünkü ben başarılı olamayınca güreşe küsmüştüm. Ama hocam o kaybolan öz güvenimi yeniden kazandırdı ve 2 yılın ardından ilk madalyamı orada onun sayesinde kazandım. İlk tanıştığımız gün beni gördü ve beni antrenmanda denedi. Bana 'Seninle çalışmak istiyorum senin fiziki yapın bu işe çok müsait antrenmanlara sürekli gel' dedi. Bu da benim için kariyerimin dönüm noktası oldu."

*Güreş kariyerinde çıktığın maçlar arasında en çok üzüldüğün ve en çok sevindiğin karşılaşma hangisiydi? Nasıl anlatırsın?

"En çok üzüldüğüm 2017‘de Paris'te Dünya Şampiyonası finalinde son saniyelerde ayağımın kaymasıyla verdiğim maç oldu. Dünya Şampiyonluğu son saniyede ellerimden kaydı. En sevindiğim maç ise Olimpiyat Şampiyonu olduğum Rio 2016 Olimpiyatları final maçı diyebilirim."

*Ülke olarak başarılı bir turnuvayı geride bıraktık. 17 madalya ile rekor kırdık. Serbest stilde takım halinde Avrupa ikincisi olduk. Güreşin, bu başarılar ışığında Türkiye'deki gelişimini nasıl değerlendiriyorsun?

"Güreş tarih boyunca hep başarılı olmuş bir branşımız. Hamdolsun bu Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olduk. Geleceğimizin de parlak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizimle beraber başarılı bir jenerasyon yakaladık. Bu gençler bizden sonra bayrağı alıp daha ileri taşıyacaklardır umarım."

*Güreşte büyük hedefleri olan altyapı sporcuları, senin yakaladığın başarılara ulaşmak için gerekli imkanlara sahip mi? Tesis, malzeme, beslenme vs. Bu konuda Türkiye'de imkanlar nasıl?

"Bence kulüplerin desteği yeterli durumda değil. Daha fazla maddi destek lazım sporcularımıza. Tesis olarak bir sıkıntımız yok ama kulüplerin sayısı azalmaya başladı. Bu anlamda biraz üzülüyoruz. İnşallah bu kadar başarılı bir branşa daha çok destek verilir."

*Eğitim ve üst düzey güreş birlikte sürdürülebilir mi?

"Kesinlikle sürdürülebilir. İnsan isterse her şeyi başarabilir. Hamdolsun ben ikisini bir arada götürmeyi başardım. Hem Yüksek Lisans mezunuyum hem Avrupa dünya Olimpiyat Şampiyonuyum. Yani gün içerisinde o kadar zamanımız var ki eğitimi de spora da yeterli vakti ayırıp başarılı olabiliriz. Bu bizim çabamıza bağlı."

*Türkiye'de antrenman partneri sorunu yaşamıştın. Bir dönem ABD'ye gidip onların şampiyonuyla çalışmıştın. Avrupa Şampiyonası’na ise senin gibi eski serbest güreşçi olan Başpehlivan Recep Kara ile hazırlandın. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Senden sonra bu sıkıntının giderilmesi konusunda bir çözüm önerin var mı?

"Evet bu kampta başpehlivanımız Recep Kara ve Ali Gürbüz ile hazırlandım. Sağ olsunlar kampa gelip bana destek oldular. Antrenman partneri konusunda çok sıkıntı yaşadım. Bunu aşmak için yurtdışına da gittim. Şimdi bu sıkıntım yok başpehlivanlarımız destek verdi ve Avrupa Şampiyonası'na bu şekilde hazırlandık."

*Tarihe geçmiş tecrübeli bir sporcusun. Haliyle olumsuzluğu da olumlu şeyleri de fazlasıyla yaşadın. Buradan yola çıkacak olursak Türk sporunda bir şeyleri değiştirme yetkisi sende olsaydı ilk yapacağın hamle ne olurdu?

"Bunun için bir zaman gerekli. Değişmesi gereken o kadar durum var ki. Zincirin halkaları gibi hepsi birbirine bağlı. Yani elimizde sihirli değnek yok. Öncelikle ailelerimizin spor konusunda daha bilinçli olması için çalışmalar yapardım. Bir spor kültürü bilincimizin olması lazım. Bir Türk spor sistemi oluşturmak için var gücümle çalışırdım ve bunun için devletimizden milletimizden zaman isterdim. Daha sonra bu sistem işlemeye başladığında o zaman meyvelerini toplayabiliriz. Ayrıca Türkiye’de ciddi bir genç nüfus potansiyeli var bunu doğru bir sistemle kullanabilirsek büyük başarılar elde edebiliriz."