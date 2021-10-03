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Taha Akgül'den bronz madalya

Taha Akgül, Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda ABD'li rakibini yenerek bronz madalya aldı.

Spor 03.10.2021, 22:36
Taha Akgül'den bronz madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Taha Akgül, üçüncülük maçında ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski ile karşılaştı.Taha Akgül, karşılaşmada rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Kaynak: AA
#Taha Akgül #Güreş #norveç
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