Suudi Arabistan'da kazanan Verstappen
Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'inde ipi Max Verstappen göğüsledi.
Spor 27.03.2022, 21:58
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'si, Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde düzenlendi. Yarışı Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.
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