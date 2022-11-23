Sürprizlere devam: Japonya, Almanya'yı yıktı
2022 Dünya Kupası'nda E Grubu, nefes kesen bir karşılaşmayla başladı. Turnuvanın doğal favorilerinden Almanya, 1-0 öne geçtiği maçta Japonya'ya 2-1 yenilmekten kurtulamadı.
Spor 23.11.2022, 18:20 23.11.2022, 18:32
Khalifa Stadyumu'nda oynanan mücadelede Almanya, İlkay Gündoğan'ın 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından iki takım da net fırsatlar yakalasa da sessizliği Japonya bozdu. Ritsu Doan, 75. dakikada skoru 1-1'e getirdi.
83. dakikada futbol adına tarihi bir an yaşandı. Takuma Asano, ceza sahasına çok iyi sarktı ve müthiş bir vuruşla Japonya'yı 2-1 öne geçirdi.
Japonya Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, galibiyet gollerini atan iki ismi de ikinci yarıda oyuna sürdü.
Grubun diğer karşılaşmasında İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.
Japonya, 27 Kasım Pazar günü Kosta Rika ile oynayacak. Almanya ise aynı gün İspanya ile çok kritik bir karşılaşma oynayacak.
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