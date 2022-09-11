Sürpriz Volkan Demirel iddiası: Görüşmeler başladı

Turgay Altay'la yollar ayıran Göztepe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

Akşam'ın iddiasına göre sarı-kırmızılılar, Volkan Demirel'le diresek temasına geçti. Rasmus Ankersen başkanlığındaki yönetimin, takımı genç çalıştırıcıya emanet etmek istediği bildirildi.

İzmir ekibi sezon başında da Volkan Demirel ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Hocalık kariyerine Karagümrük'te başlamıştı

Volkan Demirel, Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğünün ardından teknik direktör olarak ilk görevini Fatih Karagümrük'te gerçekleştirmişti.

Kırmızı-siyahlı ekibin başında 24 maça çıkan Demirel, 1.71'lik puan ortalaması tutturmuştu.