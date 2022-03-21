Sürpriz kaleci transferi

Premier Lig devi Manchester United sürpriz bir kaleci transferine imza atabilir.

İngiliz ekibinde David De Gea'nın performansı tartışılırken halihazırda İspanyol kaleciye alternatif arayan kulüp, İskoçya'dan hamle yapmaya hazırlanıyor.

Mirror gazetesinin haberine göre Manchester United, De Gea'nın as kaleci statüsünden çıkarılmasını tartışırken takip edilen kaleci İskoçya'da top koşturuyor.

Kırmızı Şeytanlar, Dundee United forması giyen 30 yaşındaki İsviçreli file bekçisi Benjamin Siegrist ile ilgileniyor. Manchester United'ın deneyimli kaleci için Dundee United'ın Celtic ile oynadığı maça gözlemci gönderdiği iddia edildi.

2018 yazından bu yana Dundee United forması giyen Benjamin Siegrist'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Manchester United oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Benjamin Siegrist kimdir, hangi takımlarda oynadı?

İsviçre doğumlu Benjamin Siegrist, Basel altyapısında oynarken 2009'da Aston Villa altyapısına katıldı.

Benjamin Siegrist uzun yıllar Aston Villa kadrosunda bulunsa da İngiliz ekibinde hiç maça çıkmadı. Siegrist bu süreçte birçok takıma kiralanırken Burton Albion, Cambridge United, Solihull Moors ve Wycombe gibi alt lig takımlarının kalesini korudu.

2016'da İsviçre'de mücadele eden Vaduz'a transfer olan oyuncu 2. Lig'de mücadele ederken 2018 yazında Dundee United'a imza attı.

30 yaşındaki kaleci birçok kez ülkesinin alt yaş kategorilerinde forma giyse de henüz İsviçre Milli Takımı'nın kalesini hiç koruyamadı.

Bu sezon 35 resmi maça çıkan İsviçreli file bekçisi kalesinde 37 gol gördü.

Kaynak: NTVSPOR