Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası, oynanan iki müsabakayla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'a İstanbul'da 2-0 mağlup oldu.
Medipol Başakşehir'in mağlubiyetiyle birlikte ligde yenilgisiz takım kalmazken, sezona istediği gibi başlayamayan Demir Grup Sivasspor ilk galibiyetini aldı.
Haftanın en gollü mücadelesinde ise Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kadıköy'de 5-4 mağlup etti.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-1
İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1
Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: 0-1
HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: 2-2
Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-4
Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
10. hafta
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
14 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)
15 Ekim Cumartesi:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16 Ekim Pazar:
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
17 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Hatayspor
|8
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
|7. Boluspor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|8
|8
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|8
|4