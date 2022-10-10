banner38

Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası, oynanan iki müsabakayla tamamlandı.

Spor 10.10.2022, 23:21 10.10.2022, 23:29
Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın programı

Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'a İstanbul'da 2-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir'in mağlubiyetiyle birlikte ligde yenilgisiz takım kalmazken, sezona istediği gibi başlayamayan Demir Grup Sivasspor ilk galibiyetini aldı.

Haftanın en gollü mücadelesinde ise Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kadıköy'de 5-4 mağlup etti.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-1

İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1

Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: 0-1

HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: 2-2

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-4

Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-2

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

10. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Kaynak: AA
#Süper Lig #futbol
Yorumlar (0)
banner35
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Athletic Bilbao 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 8 13
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 8 10
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 8 8
13. Real Valladolid 8 8
14. Girona 8 7
15. Almeria 8 7
16. Getafe 8 7
17. Espanyol 8 6
18. Sevilla 8 6
19. Cadiz 8 5
20. Elche 8 4
banner23