Süper Lig tadındaki maçın kazananı Samsunspor oldu: 3-0
Spor Toto 1. Lig'in iki iddialı takımı Samsunpor ile Kocaelispor'u karşı karşıya getiren mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla Samsunspor oldu.
Spor 21.01.2022, 21:22
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Kocaelispor'u 3-0 yendi.
Yılport Samsunspor ile Kocaelispor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelede ev sahibi takımın gollerini 37. dakikada Tomane, 42'de Georges Mandjeck (kendi kalesine) 74. dakikada Hasan Kılıç attı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında ise konuk ekipten Diego Coelho direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bir maçı eksik Yılport Samsunspor, puanını 33'e yükseltirken Kocaelispor 24 puanda kaldı.
Kaynak: TRT Spor
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