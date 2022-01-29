Süper Lig maçları tek bir kanaldan yayınlanmayacak

Son yıllarda Yayıncı konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan TFF ve Kulüpler Birliği’nin yeni yayın döneminde benzer krizler yaşamamak adına geçmişte ‘tek’ olan Süper Lig yayın haklarını 3’e, genel yayın haklarını da 9 ayrı parçaya bölmesi dikkat çekti. Kulüpleri tek bir yayıncıya mahkûm etmemek için çoklu yayıncı formülünü benimseyen yeni yayın ihale şartnamesine göre; hafta sonu oynanan Süper Lig müsabakalarının 7’si bir kanaldan, 2’si başka bir kanaldan yayınlanabilecek. Yine yeni ihale şartnamesine göre hafta içine denk gelen lig haftalarının canlı yayınlarını da farklı bir kanal alabilecek.