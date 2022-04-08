Süper Lig lideri Trabzonspor'un maçı ertelendi
Trabzonspor, yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi. Bordo mavililerin yarın 16.30'da Gaziantep'e uçuş ayarladığı ve karşılaşmanın cumartesi günü oynanacağı öğrenildi.
Spor 08.04.2022, 08:18
Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor’un kentte oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep’e 21.50’de hareket etmesi planlanıyordu. Ancak olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine bordo-mavili kafile 8 Nisan Cuma günü saat 16.30’da Gaziantep’e gidecek şekilde planlama yaptı.
TFF'nin Trabzonspor'un Gaziantep ile oynayacağı maçı Cumartesi gününe aldığı ve karşılaşmanın başlama saatini de 20.30 olarak belirlediği öğrenildi.
Şampiyonluk için geri sayım
Trabzonspor, Süper Lig'de kalan 7 haftada 8 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bordo mavililer Gaziantep maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.
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|P
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|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
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|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22