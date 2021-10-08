Süper Lig'in yeni forvetinden muhteşem bir gol
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Ayoub El Kaabi, güney temsilcisinde çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştı.
Spor 08.10.2021, 12:12
Hatayspor'un Aaron Boupendza'nın ayrılığı sonrasında kadrosuna kattığı Ayoub El Kaabi, güney ekibinde çıktığı 7 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.
El Kaabi iyi formunu milli takımda da devam ettiriyor. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, Fas Milli Takımı'nın Gine-Bissau'yu 5-0 yendiği maçta attığı golle dikkat çekti.
Takımının dördüncü golünü atan El Kaabi, yaptığı estetik vuruşla milli takım haftasının en güzel gollerinden birine imza attı.
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|11
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|10
|11. Manisa FK
|8
|9
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|8
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|8
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|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
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|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
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|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
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|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
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|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
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|8
|7
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|7
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|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
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|3
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|1