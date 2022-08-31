Süper Lig'in tanınmayan yıldızı futbolseverleri şaşkına çevirdi
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin yeni transferi Uche Ikpeazu gösterdiği performans ve güçlü fiziğiyle dikkat çekti. 28 yaşındaki futbolcu, sonradan girdiği karşılaşmada topu rakip yarı sahada tutmayı başarırken birçok hücum aksiyonunda rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.
Spor 31.08.2022, 08:33
Konyaspor'un Championship ekibi olan Middlesbrough'dan kadrosuna kattığı Uche Ikpeazu, sonradan dahil olduğu Fenerbahçe maçında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
28 yaşındaki futbolcu, 1-0 önde olunan dakikalarda topu rakip yarı sahada tutarken güçlü fiziğiyle izleyenleri etkiledi. Girdiği hücum aksiyonlarında olumlu performanslara imza atan oyuncunun bir şutunda da top üst direkten döndü.
Ikpeazu karşısında Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları da zor anlar yaşadı.
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