Süper Lig'in ilk iki hafta programı güncellendi

Süper Lig'de 5 Ağustos Cuma günü 21.45'te oynanması planlanan Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı, 8 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'e alındı.

Lig, 5 Ağustos Cuma günü 21.00'de oynanacak İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başlayacak.

Öte yandan ilk açıklamada nerede oynanacağı belirsiz olan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Ayrıca 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45’te oynanacağı duyurulan Galatasaray - Giresunspor müsabakası da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi gününe saat 21.45’e alındığı açıklandı.