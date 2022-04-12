Süper Lig ekibinden Burak Yılmaz sürprizi

Vincenzo Montella yönetiminde topladığı 52 puanla Süper Lig’e damgasını vuran Adana Demirspor’da gelecek sezon planlaması kapsamında ses getirecek bir ismi gündemine aldı.

Mavi-Lacivertlilerin, Lille’de sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz’ı takıma kazandırmak istediği bildirildi.

Fanatik'in haberine göre Güney ekibi, Burak’a 2 yıllık kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.

37 yaşındaki golcü de daha önce Adana Demirspor’da forma giyebileceğini, taraftarından her zaman etkilendiğini söylemişti.

Beşiktaş da istiyor

Burak Yılmaz'ın adı bir süredir eski takımı Beşiktaş'la da anılıyor.

Deneyimli forvet şimdilik geleceğiyle ilgili karar vermiş değil. Burak sezon sonrası yapacağı tatilin ardından kariyeriyle ilgili karar verecek.