Süper Lig ekibinde flaş gelişme! Takımı 'kaptan' yönetecek

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin'in teknik direktör olacağı iddialarına ilişkin konuştu. Çetin, "Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum, onun tercihine bağlı bir şey." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid, Liverpool gibi üst düzey takımların formalarını terleten ve 52 kez Türkiye A Milli Takımı'nda oynayan Nuri Şahin, geçtiğimiz sezon başında Werder Bremen'den Antalyaspor'a transfer olmuştu.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Antalyaspor formasıyla şimdiye dek 50 maça çıktı ve 4 asist üretti.

Nuri Şahin, Harward Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünü tamamlamış ve Dr. Alan Watkins'ten liderlik danışmanlığı dersleri almıştı.