Süper Lig'e play-off sistemi geliyor iddiası

TFF'nin yaptığı ankette soru olarak "En iyi takımların birbiriyle daha fazla maç yapması" ve "Ligin zirvesi için rekabetin son ana kadar devam etmesi" sorularının bulunması, Süper Lig'de play-off sistemi için zemin arandığını düşündürdü.

KÜME DÜŞME PLAY-OFF'LARI DA GÜNDEMDE

Yapılan ankette küme düşme sisteminin de değiştirilmek istendiğinin sinyalleri verildi.

Ankette, "Doğrudan küme düşme için tercih ettiğiniz sayı nedir?" ve "Küme düşme play-off'ları için tercih ettiğiniz takım sayısı nedir? (Katılımcı takımlar, Süper Lig'deki diğer takımlarla veya 1. Lig'deki üst sıralardaki takımlarla Süper Lig'de kalmak için mücadele eder.)" soruları yer aldı.